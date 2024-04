Ragazzina di 14 anni ferita in una valanga a Forcella della Neve

Una ragazzina di 14 anni rimane ferita in una valanga a Forcella della Neve. È stata trascinata per 60 metri nel canale e sepolta sotto un metro di neve per 5 minuti. È stata liberata dai soccorritori della Guardia di Finanza di Auronzo insieme a un altro scialpinista straniero.

