Ragazzi autistici trovano lavoro grazie a un ristorante

Sono questi ragazzi che hanno trovato lavoro da Nico, il cui figlio, anche lui autistico, è stato l'ispiratore del progetto. Nico ci racconta che per anni ha tentato di capire cosa fare, e come fare, cercando di trovare una risposta al pensiero che affligge ogni genitore di un figlio con una disabilità: trovare il modo di inserirli nella società: «L'alternativa per un ragazzo autistico in Italia oggi sono poche - ci spiega -.

Il futuro delle persone con autismo ha tre vie, o sta a casa tutto il giorno con i genitori, classicamente con un uno dei genitori - specialmente le madri - che sacrificano tutto per aiutarlo, oppure frequenta un centro diurno, oppure entra in un istituto residenziale. Un ragazzo in un istituto costa 200mila euro allo stato, un centro diurno costa 50mila euro. Io nei due ristoranti PizzAut ho assunto 35 ragazzi, che se facciamo i conti è un risparmio per lo stato di almeno 7 milioni di euro, oltre al fatto che oggi sono soggetti attivi che versano i contributi





