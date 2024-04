Ragazza violentata di nuovo e costretta a ritrattare le accuse

E' quanto ha raccontato ai carabinieri la ragazza che il 7 luglio era stata portata in un cantiere abbandonato dove aveva subito una violenza di gruppo. Il giovane era stato denunciato da lei per un altro abuso e risulta indagato dalla Procura di Palermo. Insieme alla madre, avrebbe quindi tentato di costringere la ragazza a ritrattare le accuse presentate contro di lui.

La vittima aveva fatto il nome di quest'ultimo giovane durante le deposizioni per l'abuso di gruppo, dopo la violenza subita dai sette, ora tutti. L'uomo e la madre, secondo quanto denunciato dalla 19enne, l'avrebbero costretta con la forza a entrare nella loro abitazione per tentare di indurla a ritirare le accuse. Lei ha dunque deciso di andare dai carabinieri a raccontare tutto. I militari l'hanno ascoltata per tre ore e adesso sono in corso approfondimenti investigativi sull'episodi

