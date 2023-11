Ragazza scopre che l'orario di lavoro è di 8 ore e scoppia a piangere: «Non ho più una vita». Bufera sui socia

Brielle, che ogni giorno deve fare un «viaggio di un'ora» per raggiungere gli uffici, ha chiesto ad altre persone sui social quale fosse la chiave per imparare a gestire lavori a tempo pieno e ritagliarsi spazio per sé. Ovviamente, le sue parole sono diventate subito virali, facendo il giro del mondo, accumulando milioni di visualizzazioni e dividendo la rete: tra i giovani che hanno mostrato comprensione e migliaia di altri utenti che l'hanno accusata di essere pigra.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CALCIOMERCATOIT: Bufera su Gatti, l’agente non si dà pace: “Inspiegabile”Calciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Capotreno difende ragazza picchiata dal compagno, Vito Carrassi: «Non ci ho pensato su due volte»Un capotreno di 36 anni è intervenuto per aiutare una ragazza aggredita alla stazione del...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: «Sesso, la mia ragazza non vuole più farlo e io l'ho lasciata»Una relazione per essere completa deve essere coltivata sotto vari aspetti e uno di questi...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

HUFFPOSTITALIA: 'Lisa Kudrow non adotterà il cane Alfred di Matthew Perry: lui non ne aveva uno'Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di LaZampa…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più ⮕

IODONNA: Non è tutto oro ciò che luccica: 10 trend di stagione da NON seguire e perchéSu TikTok l'hastag deinfluencing conta oltre 900 milioni di visualizzazioni: la nuova tendenza social è de-infuenzare il pubblico. Dopo anni di marketing aggressivo per vendere e pubblicizzare qualsiasi oggetto e servizio, sopratutto prodotti beauty e vestiti, è in atto un'inversione di marcia più sincera e sostenibile.

Fonte: IOdonna | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: El Ghazi non torna indietro sulla questione palestinese: 'Non ho intenzione di scusarmi'Continua a tenere banco il caso legato all'esclusione dalla rosa del Mainz e successivo reintegro di Anwar El Ghazi, attaccante esterno olandese che sui suoi profili social aveva espresso la ferma con

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕