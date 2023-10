Raffica di razzi e sirene nel sud di Israele

Una raffica di razzi è stata lanciata da Gaza verso il sud di Israele.

Le sirene d'allarme hanno risuonato nelle città di Ashkelon e Sderot, in concomitanza con i massicci raid israeliani sulla Striscia.

