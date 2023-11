Rafah, fuga dall'inferno: via dalla Striscia 400 civili. I commando americani per liberare gli ostaggi

L'apertura del valico di Rafah è avvenuta attorno alle 9.30 del mattino, ora locale. Già nelle ore precedenti centinaia di persone si erano radunate nei pressi del posto di confine, pronte a sfruttare la preziosa occasione di abbandonare Gaza.

Non è ben chiaro quali saranno i successivi sviluppi di questo episodio. Fonti diplomatiche hanno lasciato trapelare che fino a 7.500 titolari di passaporti stranieri potrebbero essere autorizzati a passare da Gaza in Egitto nelle prossime settimane per poi lasciare il Paese con voli in partenza dagli aeroporti di El Arish e del Cairo, ma non si hanno ancora conferme né risultano scadenze certe.

Chiarito che questi movimenti in uscita non riguardano i circa 240 ostaggi che Hamas ha catturato il 7 ottobre in territorio israeliano, proseguono le sanguinose operazioni militari ordinate dal governo di Benjamin Netanyahu nella Striscia. Il loro obiettivo dichiarato non è soltanto l'eradicazione di Hamas da Gaza, ma la liberazione di questi ostaggi.

