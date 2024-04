C’è chi l’ha scambiata lì per lì per una protesta contro gli extra-costi, ma anche chi l’ha sarcasticamente definita “domenica ecologica” in riferimento all’inquinamento atmosferico e acustico. Ieri, tra apprezzamenti e risentimenti, si è svolto il secondo “ Raduno dei trattori” a Ceccano . L’evento, organizzato da un centro auto e patrocinato dal Comune, ha visto 70 mezzi agricoli sfilare in città a sirene spiegate.

LE ACCUSA Le accese proteste sono venute meno non appena l’Europa ha concesso agevolazioni rispetto alle condizionalità sui terreni incolti e lo Stato ha tagliato l’Irpef sui redditi agrari più bassi. Caligiore, nell’occasione, si è fatto immortalare con un simbolico cappellino di paglia nonché a bordo di un trattore di un altro “Sindaco” ma di soprannome. Riccardo Del Brocco, assessore all’ambiente, non intende «minimamente rispondere alle demenzialità».

Raduno Trattori Ceccano Inquinamento Agricoltura

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Ceccano, fanfara dei carabinieri per la rinascita del Monumento ai cadutiIl Comune di Ceccano ha inaugurato il 'suo' Monumento ormai restaurato dopo...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Ceccano piange Piero Di Pofi: «Un campione di gentilezza»Forte il cordoglio a Ceccano per la scomparsa di Piero Di Pofi, 70 anni, gli ultimi trascorsi nel...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Italia, calendario partite: gli impegni prima delle convocazioni a Euro 2024Raduno, amichevoli e tutti gli appuntamenti da sapere

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Italia Femminile U19, da domenica parte il raduno in vista delle qualificazioni europeeLa Nazionale Under 19 Femminile è pronta per tuffarsi nell'avventura del Round 2 di qualificazione all'Europeo. Dopo aver brillantemente superato la prima fase grazie al secondo posto ottenuto nel g

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Salvini al raduno dei sovranisti: “Macron un pericolo con le sue parole“Solo immaginare che soldati europei possano andare in guerra è sbagliato. Credo che il presidente Macron, con le sue parole, sia un pericolo per l’Europa“.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Recinzioni e divieti, al raduno sovranista di Salvini impossibile fare domande ai bigLe 1500 persone presenti negli Studios di Tiburtina a Roma bastano a Matteo Salvini per definire positiva la kermesse con gli alleati europei di Identità e Democrazia.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »