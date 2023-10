Quota 103, conti corrente e casa, su cosa sta lavorando la manovra

Mentre sul fronte pensioni sta passando la liena delle Lega su Quota 103, infine si tratta ancora per la cedolare seccaDopo diverse bozze circolte nei giorni scorsi la legge di Bilancio sta arrivando alle battute finali. Nel'attesa di vedere la versione definitiva il premierha specificato che non verrà effettuato alcun prelievo sui conti correnti.

E' già previsto che l'Agenzia delle Entrate possa pignorare i conti correnti, l'ha fatto il precedente Governo. Nella legge di bilancio non è stata prevista alcuna norma che prevede di poter prelevare direttamente dai conti correnti. Ho chiarito che, rispetto a una polemica che era diventata oggetto di dibattito, questa misura non è prevista.

