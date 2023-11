Question Time al Senato, Meloni tra i banchi del governo

La forma e la sostanza, l’armonia di facciata tra alleati di governo e le frizioni interne alla maggioranza tutte insieme. Condensate in pochi minuti, dentro e fuori l’Aula del Senato. Ore 15: la premier, Giorgia Meloni, si siede tra i banchi del governo per il question time del presidente. Il primo a Palazzo Madama da inizio legislatura.

Pochi i ministri che mancano: solo Matteo Salvini - che contemporaneamente lancia la diretta di un evento al quale è collegato - Daniela Santanché, Gennaro Sangiuliano Giuseppe Valditara sono assenti. Sangiuliano è a Bruxelles per una missione per il Consiglio dei ministri Ue della Cultura. Gli altri ci sono. Tutti stretti intorno alla premier per un question time che avrà di frizzante solo un battibecco con Matteo Renzi su Bin Salman. A un certo punto sugli smartphone di ministri e senatori rimbalzano parole che non possono passare inosservate: "Il comportamento di Lollobrigida credo sia una cosa che bisogna evitare





