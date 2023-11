Quest’anno la raccolta delle olive potrebbe essere più difficile che mai. Ecco perché

La crisi dell’olio è qui, ma non è una novità. Certo ci sono alcuni fattori che suonano come sinistri campanelli d’allarme: mai prezzi così alti, raccolti bassi (anche se non ovunque) ed esportazioni bloccate. È il caso del Marocco,ha chiuso le esportazioni di olio di oliva, con prezzi che sono arrivati a sfiorare i 15 euro al litro. Una notizia simile, sempre quest’anno. In Spagna la produzione è ancora in calo, come nel 2022.

Le olive che si riusciranno a salvare da questa orribile annata saranno portate giù al frantoio Moro, a pochi minuti di distanza, realtà storica del territorio che” ci racconta l’amministratore dell’azienda Adriano Petacchi “

”. Nei mesi tra la fine di settembre e l’inizio della raccolta, gli scaffali sono in parte vuoti, perché l’olio dell’annata prima è finito e quello dell’annata dopo non è ancora arrivato. “ Per noi raccogliere le olive e portarle al frantoio ha un costo esorbitante. Anche l’anno scorso è stato un bagno di sangue, abbiamo avuto tantissimi problemi anche a trovare persone che facessero la raccolta, olivicoltrice all’ottava generazione, alla terza come frantoiana,” ci spiega Guidobaldi parlando del suo Olio Flaminio “ headtopics.com

”. Purtroppo con la crisi climatica i cicli naturali che prima erano più stabili, oggi sono completamente scoordinati e imprevedibili. “ Essendo degli olivi secolari, abbiamo lavorato affinché queste piante che venivano usate a scopo casalingo producessero anche a livello commerciale. Certo ci aiutano sia la posizione che la varietà di oliva, l’itrana di montagna che è di altissima qualitàSecondo me c’è anche un problema commerciale e direi, culturale. Sono convinto che manchi una vera valorizzazione del prodotto. Ci sono state tante campagne negli anni, ma mi sembra che la situazione sia sempre quella.

