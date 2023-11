Quel rompicapo a incastri difficile come la pace nel mondo

Riguardo lo stallo al Consiglio di sicurezza, incapace di approvare una risoluzione di pace a Gaza, dopo la bocciatura della proposta americana, bloccata dal veto di Cina e Russia, e le due russe affossata in Consiglio anche con il veto americano, non sembra esserci spazio, al momento, per una terza via.

“Sarà una presidenza inclusiva”, dice il rappresentante cinese, ma senza indicare quanto e su cosa? Zhang si è confermato affabile e disposto a rispondere alle domande, ma anche abile a non sbilanciarsi. “Non è un dovere morale solo nostro trovare la pace - ribadisce l’ambasciatore - dovete chiedere anche agli altri”. Resta la preoccupazione che il conflitto in Medio Oriente si allarghi, ma in un’ora di conferenza non arriva il segnale di speranza.

Per il portavoce della Casa Bianca Kirby "non è il momento per un cessate il fuoco". La Cina riconosce il diritto alla'autodifesa ma sosterrà tutti gli sforzi per la pace. Biden chiama Netanyahu e apprezza il rilascio di altri due ostaggi a Gaza

L'inviato speciale cinese, Zhai Jun, in visita nella regione, ha avvertito che gli effetti dell'escalation del conflitto a Gaza si stanno diffondendo a livello regionale e internazionale Tre ore di colloquio a Pechino. Il leader russo ospite d'onore del Belt and Road Forum, "Fiducia reciproca sempre più profonda"

