'Quel bimbo va risarcito': era illegittimo vietargli di giocare all'aperto durante il Covid

- Il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, ex governatore della Sicilia: e vince il bambino che aveva fatto causa, tramite i genitori, perchè durante il lockdown un'ordinanza "contingibile e urgente" dell'allora governatore Nello Musumeci gli vietò per cinque giorni di uscire e di giocare all'aperto.

Accodandosi a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, emesso il giorno prima, la Regione varò norme più stringenti per il lockdown: se da Roma era stato imposto il divieto di svolgere qualsiasi attività motoria all'aperto, anche in forma individuale, "ivi inclusa quella dei minori accompagnati dai genitori", ma con la deroga che consentiva di uscire, correre, giocare e sgambare "nei pressi della propria abitazione", la Sicilia...

Francesco, attraverso i genitori e con l'assistenza dell'avvocato Marcello Mauceri, si era rivolto in prima istanza al Tar, che aveva tagliato corto, ritenendo che la perdita di efficacia dei Dpcm e delle ordinanze regionali privasse la causa di quel necessario interesse della parte alla revoca. headtopics.com

Scrive il Cga che era "lo Stato ad avere assunto su di sè la predeterminazione delle misure da applicarsi in tutto il territorio nazionale", mentre le Regioni potevano intervenire a condizione che ci fosse un "presupposto fattuale legittimante, un aggravamento epidemiologico posteriore all'ultimo Dpcm emanato", sempre nel rispetto dei "principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente e comunque sotto la continuativa vigilanza...

Per i bambini la questione fu "assai delicata sotto il profilo della crescita e della formazione psicologica dell'individuo". E per questo il bambino batte il presidente. Il mare mosso limita gli sbarchi ma pesano sull'isola i precedenti arrivi: 1700 in 48 ore. Si montano le tensostrutture a Catania per accogliere 700 persone. headtopics.com

