Quei giornalisti morti, crimini senza colpevoli

La Giornata visse un momento di grande emozione nel 2017 quando Daphne Caruana Galizia venne uccisa da un’autobomba a Malta. Anche se i numeri dei giornalisti uccisi nel mondo sono tornati ad aumentare, dopo i sanguinosi record di dieci anni fa (più di 140 nel 2013, 80 nel 2022) l’incandescenza dei fronti di guerra riporta in primo piano cifre impressionanti: decine di reporter, fotografi e operatori tv hanno perso la vita in Ucraina.

Dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas, secondo Reporter Senza Frontiere, sono stati uccisi 34 giornalisti, di cui almeno 12 nel corso del loro lavoro.dal 1980 a Beirut al 2014 a Gaza, sono 19 i giornalisti e gli operatori tv uccisi perché svolgevano in prima linea il loro lavoro.

E non dobbiamo pensare che sia un tema vivo solo oltre confine o sui fronti di guerra. Il sito meritorio dell'associazione Quasi mai gli assassini dei giornalisti vengono individuati, anche per questo la Giornata mondiale di oggi parla di «mettere fine all'impunità per i crimini contro i giornalisti». Morti per aver tenuto fede al loro ruolo nella società,uccisa in Afghanistan il 19 novembre 2001.

