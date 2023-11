Quei caffè e cornetti che scaldano il cuore ed evitano gli sprechi

Un'usanza che qualcuno fa risalire agli anni tragici della seconda guerra mondiale , durante la quale Napoli sopportò con coraggio fame e miseria. Per altri il caffè sospeso è ancora più antico e risale alla fine del XIX° secolo quando la bollente bevanda si diffuse tra la popolazione napoletana, diventando rituale immancabile di ogni giornata. Consiste nel dono della consumazione di una tazzina di caffè da parte degli avventori dei bar di Napoli, affinché ne possa usufruire chi è meno fortunato e non se lo può permettere.

Funziona così: quando si ordina un caffè sospeso se ne consuma uno e se ne pagano due. Quando un bisognoso entra nel locale può quindi chiedere se c'è un caffè sospeso e se la risposta è sì allora può gustarselo come se gli fosse stato offerto dal primo cliente.

Le parole del filosofo Luciano De Crescenzo descrivono perfettamente questa tradizione :"Quando qualcuno è felice a Napoli, paga due caffè: uno per sé stesso ed un altro per qualcun altro. È come offrire un caffè al resto del mondo". Quella piccola tazzina donata incarna umanità e amore, generosità disinteresseta nei confronti dei più deboli. Nel caffè sospeso è custodita la parte migliore dell'essere umano.

Un gesto di buon cuore, semplice ma non scontato. Un gesto antispreco e rispettoso della dignità umana, se si pensa alle immense quantità di alimenti ancora perfettamente consumabili che ogni giorno finiscono per riempire i bidoni dell'immondizia invece che i piatti e gli stomaci di chi non può permettersi nemmeno un cornetto.

