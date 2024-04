Saper guardar oltre, fidarsi del futuro, seguire il proprio intuito, stare in prima linea per il cambiamento che si desidera ottenere, in una parola: essere visionarie. Servono immaginazione, una buona dose di coraggio e tanta passione per l’innovazione, tutte doti che accomunano le quattro donne candidate al premio “Visionaria dell’anno”. Il nome della vincitrice sarà svelato il 22 aprile a Tortona per la prima edizione degli Awards de Il Gusto.

Roberta Ceretto, Azienda Agricola Ceretto Presidentessa dell’Azienda Agricola Ceretto e responsabile della comunicazione, ha portato la sua azienda diventare un brand internazionale che si distingue per aver coniugato il vino, l’arte contemporanea, l’alta cucina, la cultura e l’architettura nel segno della diversificazione e della valorizzazione del territorio delle Langh

Le nostre quattro migliori pizze dell'anno, solo una sarà premiata a TortonaIl 22 aprile nella cerimonia degli Awards del Gusto, nella cittadina piemontese, saranno assegnati 15 riconoscimenti. Ecco le quattro nomination per la pizza

Tradizione bianca ed espressività black: la visionaria eleganza di BeyoncéIl secondo volume di “Cowboy Carter” è ricco di ospiti eccellenti, nuovi talenti e riferimenti musicali eclettici: assomiglia più a una performace che a un album e suona come un discorso sullo stato musicale della...

Cremona supera Venezia al fotofinish, Tortona stoppa Varese che ora trema, Reggio sbanca PesaroBASKET, SERIE A - Il programma della domenica della 24a giornata si apre col successo di Cremona per 92-90 contro Venezia, match dal finale thrilling deciso dai

Cremona supera Venezia al fotofinish, Tortona stoppa Varese che ora tremaBASKET, SERIE A - Il programma della domenica della 24a giornata si apre col successo di Cremona per 92-90 contro Venezia, match dal finale thrilling deciso dai

Premiazione degli Award de ilGusto a TortonaIl 22 aprile a Tortona presenteremo e premieremo gli Award de ilGusto. Quattordici categorie per raccontare la nostra visione della cucina italiana di oggi e di domani. Scopri le nostre nomination e immergiti nel mondo delle ricette nominate all'Award Piatto dell'anno.

Milano piega Napoli con Mirotic-Melli-Shields e aggancia Venezia al 3° postoCremona ok, Tortona batte Varese, Brindisi passa a Scafati, Pesaro cade contro Reggio Emilia

