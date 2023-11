Quartieri con zero demolizioni in vent’anni. Roma chiude gli occhi davanti all’abusivismo

Poche le demolizioni, anche le acquisizioni degli immobili che non vengono abbattuti per destinarli a servizi di pubblica utilità sono ferme al palo, imbrigliate nella burocrazia lenta e farraginosa. A Roma solo un abuso su otto viene demolito Tra il 2004 e il 2023 nella Capitale solo il 12,2% degli abusi accertati si è poi tradotto in una demolizione. Nello specifico 323 su 2.676 ordinanze.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FATTOQUOTIDIANO: Clima, bufera a Milano: esonda il Seveso, svariati quartieri sott’acqua e disagi per i trasportiUn violento temporale che si è abbattuto nella notte su Milano, dove continua a piovere con forti raffiche di vento, e sulla Brianza ha provocato intorno alle 6 l’esondazione del fiume Seveso che ha riguardato l’area nord a Niguarda con l’allagamento di viale Fulvio Testi, arteria di accesso alla città.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Nubifragio a Milano, allagamenti tra i quartieri Istria e Isola: sott’acqua anche l’uscita della…Dopo il nubifragio che nella notte ha colpito la città di Milano e l’esondazione del fiume Seveso, sono diversi i disagi nel capoluogo lombardo. In particolare arrivare o lasciare i quartieri di Istria, Isola e la zona di viale Zara risulta particolarmente complicato. Le strade, infatti, si sono trasformate in veri e propri fiumi d’acqua.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Bomba d'acqua su Milano, esonda il Seveso: allagati interi quartieriStrade allagate e trasformate in veri e proprio fimi d'acqua a causa del violento nubifragio che si è abbattuto nella notte a Milano. La situzione più critica nella zona Niguarda, dove è esondato il Seveso - scorri la fotogallery di Adnkronos.com.

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Milano allagata dopo nubifragio, le strade come fiumiEsonda il Seveso e l'acqua invade interi quartieri

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Pioggia a Roma, maltempo in Centro e in diversi quartieri della Capitale. I turisti (disperati) in cerca di riUna pioggia violenta si è abbattuta su Roma mercoledì 1 novembre intorno alle 13.30....

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

ILGIORNALE: Lo 'Scary Fast' di Apple: così si gioca il futuro nel mondo dei computerAlla vigilia di Halloween, Apple cerca il rilancio dei Mac: arrivano i dispositivi con la serie M3 dei chip

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕