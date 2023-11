Quando un padre - Film (2016)

Se vi piace Gerard Butler non solo quando è impegnato a salvare il mondo dal terrorismo e a menar le mani, ma anche quando presta il suo corpaccione da macho a film (volutamente) commoventi e con una morale, non vorrete perdere Quando un padre, che lo vede nel ruolo di implacabile “cacciatore di teste” per una società che lavora per grandi aziende, totalmente assorbito dall'ambizione e dall'adrenalina della competizione, per cui trascura la stanca moglie e la famiglia.

Dane Jensen (Gerard Butler): Sono uno che lavora molto, un guerriero che non fa prigionieri. Per sentirmi Dio, mi basta una scrivania, un telefono e un pollo da spennare! Ed Blackridge (Willem Dafoe): Nominerò il general manager fra tre mesi, uno di voi due avrà quel posto!Elise Jensen (Gretchen Mol): Non ti sei davvero paragonato a Iron Man, vero?!Dane Jensen: No, quel lavoro sarà mio, Ed!Ryan Jensen: Papà non lo vedo spesso, ma so che lui per me ci sarà sempre!

