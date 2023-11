Che brutta cosa quando non ti invitano alle feste. Sei piccolo piccolo, e te ne stai lì, solo in casa, con la mamma che ti porta i Lego con gli occhi straziati. Oppure sei adolescente, e allora è pure meglio, tanto quelle dee meravigliose manco ti vedono. O sei adulto, e li senti che si mettono d’accordo a bassa voce, e tu mai puoi bere alla coppa d’un fiato, ma a piccoli sorsi interrotti. Ma pure se ti invitano può essere un guaio.

Galoppi felice con Lucignolo, entri burattino nel paese dei balocchi e esci ciuchino. Oppure sei un potente re straniero, e Nerone ti invita. Ti colma di onori, ti dedica giochi fantastici, ti riempie la nave di ori e gioielli, e tu salpi e cominci a capire che sei entrato re ed esci burattino, vassallo dell’imperatore più onirico della storia. O te ne vai al banchetto della pace del Trono di spade con tutta la famiglia, e quelli ti sterminano pure i nipot

:

