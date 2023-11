Quando gioca Jannik Sinner a Parigi-Bercy? Calendario, tabellone, possibili avversari e precedenti in questo torneo

L'ultimo ATP 1000 del 2023 a Parigi-Bercy, dove non ha ancora vinto nemmeno un match. Gode del bye, dunque salvo imprevisti esordirà mercoledì. Il primo avversario? Wolf o McDonald., non si pone limiti e sogna il quinto trionfo dell'anno. Un obiettivo molto ambizioso, considerato che in tabellone ci saranno tutti i big (compresi). Eppure Jannik sta attraversando un momento di forma straordinario e in questo periodo è un cliente scomodo per chiunque.

, perciò avrà qualche giorno per riposare. Vediamo insieme quando tornerà in campo e chi potrebbe incontrare al primo match e sulla strada per la finale., si sfideranno martedì 31 ottobre. Dunque, l'altoatesino non sarà sicuramente impegnato martedì e considerato che il torneo si concluderà in una settimana, tutti gli indizi portano a pensare che l'esordio di Sinner sarà in programma mercoledì 1 novembre..

Sinner-Tiafoe 2-0, rivivi la diretta: Jannik è in semifinale all'Atp di ViennaCorriere dello Sport Leggi di più ⮕

Jannik Sinner Live: ATP, Vienna Tennis Live StreamATP500 | Wien | Välierät Leggi di più ⮕

Sinner-Rublev, Atp Vienna: diretta 5-5, Jannik recupera il breakL’altoatesino sfida il russo numero 5 al mondo. Con una vittoria si giocherebbe il trofeo contro Medvedev Leggi di più ⮕

Jannik Sinner da urlo: spazzato via Rublev, ancora una finaleUn grande Jannik Sinner si qualifica per la finale del torneo Atp 500 di Vienna dove troverà il russo Daniil Medvedev. In semifin... Leggi di più ⮕

Jannik Sinner, vittoria nei quarti a Vienna con TiafoeJannik Sinner, vittoria nei quarti a Vienna con Tiafoe Leggi di più ⮕

Jannik Sinner contro Medvedev oggi in finale Vienna, orario e come vederla in tvL'azzurro affronta il russo, caccia al quarto titolo dell'anno Leggi di più ⮕