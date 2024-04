Qualità del sonno e malattie croniche: qual è il legame?

Sono moltissimi gli studi sugli effetti del sonno sulla salute umana. Sappiamo che i processi metabolici del nostro corpo dipendono in modo significativo da questo fenomeno per il loro corretto funzionamento. Ora una ricerca durata 25 anni ha indagato sulla relazione tra la durata del riposo e lo sviluppo di malattie croniche dopo i 50 anni. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica PLOS Medicine. I ricercatori si sono concentrati sulla relazione tra sonno e multimorbilità.

Si parla di multimorbilità quando una persona ha più di una malattia cronica. Finora non c'erano molti studi sull'argomento. Attualmente agli anziani si consigliano da 7 a 8 ore di sonno ogni notte. Sappiamo che con l'avanzare dell'età, cambia il modello del sonno. Quindi sorge la domanda se i cambiamenti nei modelli di sonno nella mezza età o in età avanzata aumentino il rischio di multimorbilità

