Quali bonus restano nel 2024? Dalle case green all’acquisto dei mobili, cosa cambia

Con la Manovra 2024 bonus e agevolazioni cambiano nuovamente. Alcuni saltano, altri avranno un budget più ridotto e alcuni saranno potenziati.e il bonus mobili verrà depotenziato.

Così come il bonus per i 18enni che sarà destinato a una platea più ridotta per effetto dei nuovi limiti legati a reddito e merito. La bozza di Bilancio attualmente in circolazione prevede la proroga anche per il prossimo anno delle agevolazioni per i mutui prima casa per i giovani e un potenziamento del bonus asili nido, a cui il governo ha deciso di destinare 150 milioni di euro. Vediamo più in dettaglio le novità.

