Putin non offre proposta di pace per l'Ucraina

Sono sembrate, almeno in apparenza, tra le dichiarazioni più concilianti sulla guerra in Ucraina. Ma a ben guardare, le frasi pronunciate da Vladimir Putin oggi, rivolgendosi per la prima volta dall’inizio del conflitto in Ucraina ai leader del G20, non hanno nulla di nuovo. Nulla di conciliante. Nulla che abbia a che fare con un avvicinamento ad una proposta di pace.

Sono invece più da vedere nel solco della continua propaganda di Mosca e del discorso fatto dal capo del Cremlino, ieri, al summit dei Brics - i paesi emergenti - dove Putin ha portato ancora una volta, la sua visione di mondo anti-occidentale. Peraltro al summit di oggi organizzato dal premier indiano Narendra Modi, non ha partecipato Joe Biden. Una scelta che dimostra la volontà del leader statunitense di non legittimare l’autocrate del Cremlino. Rivolgendosi alle maggiori economie del mondo oggi il capo del Cremlino ha affermato che “alcuni leader nei loro discorsi si sono detti scioccati dalla continua aggressione della Russia in Ucraina





