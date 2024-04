Putin a corto di argomenti gioca la carta Lukashenko. "L'Ue si prepara a colpirci"

Le risorse, pur abbondantissime, della retorica muscolare contro il nemico occidentale (cioè noi) stanno per esaurirsi, e allora gioca la carta Lukashenko.

Gli sforzi per dimostrare al mondo che ci sono gli americani e i britannici dietro la strage del 22 marzo al Crocus City Hall non stanno producendo risultati: due giorni fa il ministero degli Esteri russo ha detto che «devono ancora essere forniti», ieri Putin ha assicurato che «le comunità criminali hanno spesso legami esteri, sicuramente arriveremo ai mandanti». Ma intanto, per coprire la figuraccia di un attentato mortifero che nonostante la propaganda martellante solo tre russi su cinque credono sia stato compiuto su istigazione ucraina, bisogna alzare il polverone della propaganda, suonare le trombe del nazionalismo contro i presunti aggressori esterni. E allora avanti con i paroloni. «L'Isis-K è una creatura degli americani.

ilgiornale / 🏆 18. in İT

