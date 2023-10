Punizione per il Lipsia, chi batte? Openda e Raum se la giocano a 'sasso-carta-forbici'

zione dal limite e due giocatori si sono presentati sul punto di battuta; per decidere chi dovesse tirare,(che aveva segnato il gol dell'1-0) si sono sfidati alla morra cinese: il"sasso" dell'attaccante ha battuto le"forbici" del terzino, e così l'ex Lens ha calciato, impegnando severamente il portiere. Il punteggio era di 2-0 per i padroni di casa e qualche minuto dopo gli ospiti hanno accorciato le distanze, prima del sigillo finale di Dani Olmo.

Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiPiazza Affari, approfondimenti sulla geopolitica del mercato dei calciatori, un focus di riguardo su tattiche, match, coppe e campionati di A,B e C. Con Cristiano Cesarini e Alessandro SticozziSerie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky.

Italia Notizie

Leggi di più:

TuttoMercatoWeb »

Lipsia-Stella Rossa, le formazioni ufficiali: Openda e Poulsen guidano ancora i tedeschiQueste le formazioni ufficiali di Lipsia-Stella Rossa, gara del Gruppo G di Champions League di cui fanno parte anche Manchester City e Young Boys: Lipsia (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Leggi di più ⮕

Lipsia-Stella Rossa, le formazioni ufficiali: Poulsen con Openda, ok SimonsEcco le formazioni ufficiali di Lipsia-Stella Rossa (calcio d&39;inizio alle 21). Lipsia (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Simons, Kampl, X. Schlager, Forsberg; Poulsen, Openda. Stella Leggi di più ⮕

Tomori tira la punizione in PSG-Milan: scelta a sorpresaNel primo tempo della sfida di Champions, l'inglese si è incaricato della battuta dal limite dopo aver parlato con Krunic e Giroud. Leggi di più ⮕

Champions League, Gruppo G: Haaland trascina il City, il Lipsia stacca la Stella RossaDoppio 3-1 nel gruppo G. Il Lipsia ha battuto la Stella Rossa grazie ai gol di Raum, Simons e Olmo. Stesso successo ma in trasferta per il Manchester City: a lungo equilibrata, la partita è stata dec Leggi di più ⮕

- Un 3-1 per confermarsi secondi dietro al City: gli highlights di Lipsia-Stella RossaVittoria senza troppi affanni per il Lipsia, che si impone con il punteggio di 3-1 nei confronti della Stella Rossa di Belgrado e si conferma al secondo posto nella classifica del Gruppo G di Champion Leggi di più ⮕

Lipsia, Xavi Simons sempre più decisivo: la verità sull’accordo col PsgIl Lipsia si gode Xavi Simons. 20 anni, titolare e decisivo sia in Bundesliga che in Champions. Il giocatore cresciuto nel Barcellona è un osservato speciale del Psg proprietario del cartellino: Leggi di più ⮕