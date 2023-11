Pulisic golü ve hakem kararı tartışması

Quindi il gol di mano di Pulisic non viene considerato errore perché le immagini sono poche chiare (mentre lo sono), mentre il rigore assegnato lo sarebbe per essendo altrettanto poco chiare per una svista??? Ahhhh....quanto siete di parte!LIVE Milan-Psg, le formazioni ufficiali: riecco Pulisic e Loftus-Cheek, Luis Enrique non cambiaMilan, Furlani: 'Ibra può entrare in dirigenza, c'è una trattativa in corso'Inter, Inzaghi: 'Frattesi titolare.

Inter, Inzaghi: 'Frattesi titolare. Bisseck sta bene, ma al posto di Pavard può giocare anche Carlos Augusto o de Vrij'Juve, la decisione tra Hojbjerg e Phillips per gennaio

:

SKYSPORT: Milan, contro il Psg tornano Pulisic, Theo e Loftus-CheekUltime da Milanello alla vigilia della sfida di Champions League con i francesi

TUTTOMERCATOWEB: Le probabili formazioni di Milan-PSG - Tornano Pulisic e Loftus-Cheek, solito tridente rossoneroE' il momento di tirar fuori l'orgoglio, serve una notte da leoni al Milan per non gettare alle ortiche il primo obiettivo stagionale che è quello di passare il girone di Champions League che si è f

GOALITALİA: Formazioni Milan-PSG, chi gioca titolare: le ultime su Krunic, Loftus-Cheek e PulisicI rossoneri devono vincere per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League, rientrano Loftus-Cheek e Pulisic dal 1'.

CALCİOMERCATOİT: Pulisic, i numeri lo dimostrano: è il miglior acquisto del calciomercato estivo del MilanCalciomercato e altro

TUTTOMERCATOWEB: Stasera Milan-PSG, i convocati di Pioli: emergenza difesa, tornano Theo, Pulisic e ChukwuezeIl Milan si è ritrovato questa mattina all'Hotel Melià per il consueto ritiro pre partita in vista della Champions League: il gruppo squadra rossonero trascorrerà le ultime ore prima del big mat

CALCİOMERCATOİT: Probabili formazioni Milan-Psg: riecco Pulisic, Pioli ritrova i titolarissimiCalciomercato e altro

