Pubblicità: dagli short blasfemi alla pesca dei separati, la controrivoluzione dello “scandalo”

La pubblicità dei jeans Jesus, firmata nel 1973 da Oliviero Toscani insieme ai copywriter Emanuele Pirella e Michael Goettsche. Venne giudicata «blasfema» dall’Osservatore Romano, e in seguito difesa da PasoliniLa pubblicità dei jeans Jesus, che nasce come un gioco irriverente e provocatorio, genera scalpore e la storia si tinge di censura da parte di magistratura, politica, cultura e ovviamente della Chiesa.

durante una battaglia. Quella del Vangelo di Matteo dice: «Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi sé stesso, prenda la sua croce e mi segua».. Il giorno seguente, alla sede di Agenzia Italia si presenta un maresciallo della Buoncostume, su mandato del pretore palermitano Vincenzo Salmeri, per sequestrare i manifesti e le fotografie relative alla pubblicità. Ricorda Oliviero Toscani: «Perché i tempi erano quelli.

La pubblicità del reggiseno Wonderbra, lanciato nel 1994. Protagonista la top model Eva Herzigova. Ammiccava al viandante con una citazione d’autore: «Or are you just pleased to see me?». Abbreviazione della famosa domanda di Mae West a un suo partner «Hai una pistola in tasca o sei solo contento di vedermi?» (foto Getty)Pasolini conduce una battaglia tutta sua nel nome dei jeans.

Nel suo disprezzo per il nuovo potere prodotto dalla pubblicità, quello di cui Pasolini non ritiene opportuno occuparsi è che da sempre la donna è stata un’abusata metafora del prodotto reclamizzato,

