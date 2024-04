Pubblicato l'avviso di avvio del procedimento degli espropri per il ponte sullo Stretto

Martedì sarà pubblicato sui quotidiani nazionali e territoriali di Sicilia e Calabria l'avviso di avvio del procedimento degli espropri per i terreni che serviranno alla Gli annunci serviranno per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, che sarà sancita con l'approvazione delda parte del Cipess.

La pubblicazione è un atto conseguente all'approvazione da parte del cda della società dell'aggiornamento del progetto definitivo dell'opera, alla consegna degli elaborati progettuali ai ministeri e alle autorità e all'avvio della conferenza di servizi. Per 60 giorni, a partire dall'8 aprile, i soggetti i cui beni sono interessati dalle procedure espropriative per il ponte sullo Stretto, potranno rivolgersi per l'assistenza con personale tecnico, previo appuntamento telefonico e fare le proprie osservazioni. Lo scrive la società Stretto di Messina annunciando la pubblicazione dell'avviso diretto a chi sarà espropriat

