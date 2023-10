Proteste in Cisgiordania contro operazioni israeliane a Gaza

Molte persone sono scese nelle piazze delle principale città della Cisgiordania per manifestare contro l'esercito israeliano che ha ampliato le operazioni di terra a Gaza. Nelle immagini diffuse da Haaretz si vedono proteste a Nablus, Ramallah, Jenin, Betlemme e Hebron, ma anche in altri numerosi villaggi.

Manifestazioni filopalestinesi e preghiere per scongiurare l'annunciata invasione israeliana si sono svolte in molte altre città, dall'Europa al nord Africa e al Medio Oriente, fino in India e a Cuba.

Leggi di più:

Agenzia_Ansa »

Cisgiordania, proteste in piazza contro l'offensiva di Israele a GazaI titoli di Sky TG24 del 27 ottobre, edizione delle 19 Leggi di più ⮕

La Cisgiordania tifa per i miliziani di Hamas: “Anche qui da noi cacceranno Fatah”Il reportage da Nablus dove per molti l’attacco del 7 ottobre è considerato una reazione all’occupazione. Viaggio in un territorio difficile da decifrare Leggi di più ⮕

Scontri con Israele in Cisgiordania, uccisi 3 palestinesiTre palestinesi sono stati uccisi - e altri 12 feriti - in scontri con l'esercito israeliano a Jenin nel nord della Cisgiordania. (ANSA) Leggi di più ⮕

Che cosa sono gli insediamenti israeliani in Cisgiordania e perché Biden ha parlato di “coloni ebraici”“Gettano benzina sul fuoco”, ha detto il presidente Usa. Come nascono e cosa potrebbero diventare Leggi di più ⮕

Moon in Palestine, la maxi opera d'arte lunareAutore l'artista britannico Luke Jerram, in un campo profughi in Cisgiordania (ANSA) Leggi di più ⮕

Molte persone sono state uccise in due attacchi armati a Lewiston, nel MaineGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕