Proteste di massa in Germania contro l'estrema destra

Negli ultimi giorni centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza nelle città tedesche per far sentire la propria voce contro l’estrema destra. Un novità politica di straordinaria rilevanza. Magari può sembrare un’affermazione troppo enfatica, eppure descrive alla perfezione quello che stiamo vivendo in questi giorni: la Germania assiste a un piccolo miracolo della democrazia.

Le manifestazioni contro l’estrema destra e il partito Alternative für Deutschland (Afd) che si tengono in tutto il paese improvvisamente sembrano aver fatto nascere il movimento politico più importante degli ultimi anni. Ad Amburgo, il 19 gennaio, sono scese in piazza più di cinquantamila persone (addirittura ottantamila secondo gli organizzatori), in quella che probabilmente è stata la più grande manifestazione contro l’Afd mai vista in Germania. Il giorno dopo, a Halle, in Sassonia-Anhalt, i manifestanti erano sedicimila. È dal 1989 che in città non se ne vedevano tant





