Proteste degli ambientalisti contro il taglio degli alberi

Da giorni gli ambientalisti del Comitato Besta presidiano la zona per difendere gli alberi che dovrebbero essere sacrificati, nei progetti del Comune, per rinnovare e riqualificare l'area. Mercoledì mattina è stato dato il via libera allo sgombero del presidio, dopo che il Tribunale civile di Bologna ha respinto il ricorso dei comitati che chiedevano lo stop ai lavori.

Ma decine di attivisti si sono piazzati nel parco e le forze dell'ordine sono intervenute in tenuta antisommossa per liberare la zona. Al grido "vergogna, vergogna" alcuni ragazzi, di collettivi e non, del comitato Besta, hanno divelto le recinzioni del cantiere adiacente al parco per entrare nell'area dove gli operai erano al lavoro per tagliare gli alberi. I primi esemplari sono stati abbattuti. Un ragazzo è salito su un albero e si è scatenato il braccio di ferro con gli agenti. Gli attivisti hanno scandito diversi slogan per attaccare il sindaco Matteo Lepore

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Amici, anticipazioni primo serale: gli eliminati, gli ospiti e tutti gli aggiornamenti sulla puntata di sabatoSabato 24 marzo su canale 5 prende il via il serale di Amici 23 condotto come sempre da Maria...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Proteste degli studenti, Bernini frena gli alleati e l’ipotesi di militarizzare le università:…Dai piani del Viminale a Lollobrigida che evoca la Br, deve smentire la stessa ministra dell'Università. Il M5s: 'No alla militarizzazione'

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Gli arresti e le proteste durante il primo giorno di elezioni in RussiaVenerdì alcune persone hanno provato a incendiare i seggi, altre hanno bruciato schede elettorali, altre ancora hanno versato colorante nelle urne; si voterà fino a domenica

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Proteste per i blackout, e il governo accusa gli UsaGli abitanti esasperati scendono in piazza per 'luce e cibo'. Il governo convoca l'ambasciatore americano (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Trump: 'Gli Usa difenderanno gli alleati Nato non morosi'L'ex presidente, hanno riferito i suoi legali, finora non è riuscito a trovare una compagnia di assicurazioni che copra la cauzione

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

'Tortura pubblica contro Regeni': gli elementi che inchiodano gli 007 egizianiNell’ordinanza pronunciata nelle scorse ore si legge contro Regeni sono stati compiuti 'atti di brutale e gratuita violenza fisica e di inflizione di sofferenze corporali personali'

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »