Proteste contro Netanyahu a Gerusalemme

📆 02/04/2024 16:46:00

📰 fattoquotidiano ⏱ Reading Time:

29 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 32%

Publisher: 51%

Politica Notizia

Decine di migliaia di persone protestano contro Netanyahu a Gerusalemme. Tra le richieste il cessate il fuoco a Gaza ed elezioni anticipate per i fallimenti del 7 ottobre e affermano che le profonde divisioni politiche sul suo tentativo di revisione giudiziaria dello scorso anno hanno indebolito Israele prima dell’attacco. Alcuni lo accusano di danneggiare i rapporti con gli Stati Uniti, il più importante alleato di Israele. Domenica la folla si è estesa per isolati attorno alla, il palazzo del parlamento, e gli organizzatori hanno promesso di continuare la manifestazione per diversi giorni. Hanno esortato il governo a tenere nuove elezioni quasi due anni prima del previsto. Migliaia di persone hanno manifestato domenica anche a Tel Aviv, dove la sera prima c’era stata una grande protesta.Il nuovo orizzonte della Turchia dopo il crollo di Erdogan alle Comunali. Ma insieme all’alternativa laica si affacciano gli estremismiGaza, l’Idf si ritira dall’ospedale di al-Shifa

Netanyahu, Protesta, Gerusalemme, Gaza, Elezioni Anticipate