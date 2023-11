Proteste contro Israele e insulti al ministro Valditara

Nella capitale slogan contro Israele e insulti al ministro dell'Istruzione Valditara. A Torino momenti di tensione e bandiera israeliana data alle fiamme. La protesta in 40 città, Giuseppe Valditara,."Pezzo di m..." e' lo slogan gridato contro il ministro Valditara, mentre davanti al ministero in viale Trastevere è stato esposto un cartellone raffigurante Giorgia Meloni e Benjamin Netanyahu, mentre si stringono la mano, con il segno di mani sporche di sangue.

Sulla scalinata una manifestante ha mostrato un fagotto bianco, con delle macchie rosse."Simboleggia la strage dei bambini che sta avvenendo in Gaza". Attacchi sono stati rivolti all'alternanza scuola lavoro e a Confindustri

LASTAMPA: Guerra Israele-Hamas, raid israeliani a Jenin e su Khan Younis. L’allarme del World Food Program: “A Gaza sis…Guerra Israele -Hamas, raid israeliani a Jenin e su Khan Younis. L’allarme del World Food Program: “A Gaza sistema alimentare al collasso”

MEDİASETTGCOM24: Cisgiordania, raid Israele a Jenin: 'Due morti e sette feriti'Mentre a Gaza proseguono le operazioni in superficie, l'esercito ha anche lanciato due attacchi dentro infrastrutture sotterranee in cui si nascondeva...

INTERNAZİONALE: La repressione del dissenso in IsraeleMolti cittadini israeliani, in gran parte palestinesi, sono stati attaccati pubblicamente, sospesi dal lavoro, insultati e arrestati per aver criticato l’operato dell’esercito nella Striscia di Gaza . L'articolo di Francesca Gnetti:

ADNKRONOS: Gaza, Israele colpisce i tunnel di Hamas: le ultime news Gaza , Israele colpisce i tunnel di Hamas. Trovato un ostaggio morto Adnkronos

MEDİASETTGCOM24: Accordo sugli ostaggi, media: 'Non c'è ancora il sì di Israele, sta negoziando'Sono ore convulse, ancora una volta, sulla possibile liberazione di alcuni se non tutti gli ostaggi. Le indiscrezioni circolano con insistenza da più ...

AGENZİA_ANSA: Israele, recuperato a Gaza il corpo della soldatessa rapita da HamasGUERRA IN MEDIO ORIENTE | L'inviato Lorenzo Attianese a Ramallah nella sede della Mezzaluna Rossa, nella centrale operativa che coordina i soccorsi a Gaza . ANSA

