Prorogato il bonus mobili al 2024: ecco come funziona

Il bonus mobili, la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, è stato prorogato anche per il 2024. Un sostegno concreto per le famiglie che affrontano le spese di ristrutturazione e arredamento di casa propria. La misura, introdotta per incentivare l'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, subirà però una riduzione del tetto di spesa massimo rispetto alle implementazioni precedenti. Ecco come funziona quest'anno e gli adempimenti da rispettare.

Per il 2024, il tetto di spesa massimo detraibile ammonta a 5.000 euro, in calo rispetto agli 8.000 euro del 2023. Si tratta di una rimodulazione importante rispetto al passato, che ha visto un picco di 16.000 euro nel 2021. Tuttavia, resta invariata la detrazione del 50%, così come la ripartizione dell'importo in dieci quote annual

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Gazzetta_it / 🏆 20. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Bonus condizionatori 2024, in quali casi scattano le detrazioni dal 50% al 70%: le novitàLeggi su Sky TG24 l'articolo Bonus condizionatori 2024, in quali casi scattano le detrazioni dal 50% al 70%: le novità

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Bonus zanzariere 2024, come ottenere la detrazione del 50%: requisiti e domandaLeggi su Sky TG24 l'articolo Bonus zanzariere 2024, come ottenere la detrazione del 50%: requisiti e domanda

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

50 km all'ora - Film (2024)50 km all'ora è un film di genere commedia del 2024, diretto da Fabio De Luigi, con Stefano Accorsi e Fabio De Luigi. Uscita al cinema il 04 gennaio 2024. Durata 110 minuti. Distribuito da Eagle Pictures.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Euro 2024: ultimi tre pass per Euro 2024, l'Ucraina sogna Ucraini contro l'Islanda. Galles e Georgia per Polonia e Grecia (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Mercato auto Europa 2024: crescono le immatricolazioni anche nel mese di febbraio 2024Secondo i dati diffusi da ACEA, il mercato auto Europa e quello del Regno Unito sono cresciuti nel mese di febbraio 2024, del 10,2%.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Indagine Altroconsumo, bocciate 5 creme solari viso 50 e 50+Segnalate al ministero della Salute e all’Agcm perché ‘non proteggono quanto promettono'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »