Proposta di Salvini e Valditara sull'istruzione non avrebbe impatto sulla mia scuola

Insegno al biennio di un istituto tecnico. Ho tanti studenti, circa un centinaio spalmati su sei classi articolate in vari indirizzi di studio. Il numero di ragazzi stranieri in ognuna di esse non supera le due o tre unità, che rapportate a un totale di circa venti studenti per classeipotizzato in questi giorni da Salvini e Valditara. Credo, quindi, che la proposta del leader della Lega e del ministro dell’Istruzione e del Merito non avrebbe alcun impatto concreto sulla mia scuola.

che provo a spiegare con la mia esperienza di docente: spesso vedo, nei corridoi, all’ingresso o uscita da scuola, gruppetti di ragazzi stranieri, anche di classi diverse, conversare in lingua araba tra lor

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Scuola, da Fish plauso a Valditara per proposta su continuità didattica studenti disabiliI titoli di Sky TG24 del 28 marzo, edizione delle 13

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Continuità didattica sul sostegno, plauso della Fish alla proposta ValditaraPer l’Associazione la possibilità per le famiglie di chiedere la conferma del docente di sostegno «rappresenta un passo significativo verso l’implementazione del principio dell’accomodamento ragionevole».

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Scuola, il pediatra: 'Proposta Valditara favorisce conoscenza e integrazione''Bilanciare la presenza di alunni stranieri evita classi ghetto e facilita l'arricchimento multiculturale reciproco'. L'analisi di Italo Farnetani

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

'La proposta di Valditara sul limite è condivisibile'Giannelli: 'Il ministro ha ragione, tutelare la nostra identità'. Il paradosso: fuga degli italiani dalle scuole pubbliche

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

“Italiani siano la maggioranza in classe”: dopo Salvini ecco ValditaraMatteo Salvini da Porta a Porta aveva lanciato il sasso: “Bisogna mettere un tetto di alunni stranieri in ogni classe” ha detto il vicepremier spiegando che il “tetto del 20%” serve a “tutela loro e per tutela anche di tutti gli altri bambini”.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Arriva l'Istat, Salvini e Valditara scompaiono: l'Italia si regge coi migranti, piccoli e grandiLa natalità si conferma in picchiata, con 379mila nati nel 2023. Solo l'ingresso di nuovi immigrati ringiovanisce la popolazione e rinvigorisce le fasce attive…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »