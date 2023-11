Proposta di matrimonio a Roma: Dybala chiede la mano alla sua fidanzata

I due sono fidanzati da 5 anni e l'argentino ha fatto la proposta di matrimonio alla cantante nel centro di Roma a Fontana di Trevi. La Joya le ha regalato un costoso anello e hanno pubblicato la foto su Instagram scrivendo: "Per sempre". La data è ancora top secret così come il luogo scelto dai due. Tanti commenti sotto al post tra cui quello di: "Evviva i miei bambini". Grande gioia per Dybala che intanto sta per tornare in campo

. Domenica contro il Lecce sarà di nuovo a disposizione di Mourinho.Inter, ecco il clamoroso dato raccolto contro la Roma. Può sorridere anche MarottaJuve, Bremer è il prossimo della lista rinnovi: durata e cifre, il puntoMilan, Pioli cambia il modulo contro l’Udinese: Jovic titolare, la scelta su RomeroKean o Chiesa, è ancora ballottaggio. E la Juve studia anche il loro futuroTonali sotto indagine pure in Inghilterra. Ds Newcastle: 'Difficile stabilire se il Milan sapesse' Marotta: 'Per il rinnovo di Lautaro non c'è fretta. Ottimi rapporti per Colpani. Il futuro di Zhang...

:

TUTTOSPORT: Morata e Alice come Dybala e Oriana: Roma, Fontana di Trevi e la dedicaIl calciatore spagnolo ha riservato delle dolci parole alla moglie in occasione del momento speciale vissuto dall'ex compagno di squadra

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

CMDOTCOM: Alice e Morata accanto a Dybala e Oriana durante la proposta di nozze FOTOAmici da una vita, una vita bianconera. Paulo Dybala e Alvaro Morata sono da sempre legati da un rapporto profondo e, non a caso, nella notte più importante, quella in cui la Joya ha fatto la proposta

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

CALCİOMERCATOİT: Roma in ginocchio: Mourinho, Lukaku e Dybala viaCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Le probabili formazioni di Roma-Lecce: Dybala recupera e torna dal primo minutoEsaurito il programma dei sedicesimi di Coppa Italia, le squadre di Serie A tornano a tuffarsi nel campionato, con le big che hanno finalmente goduto di una settimana tipo, preziosa per preparare i pr

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Il Romanista: 'Lukaku e Dybala pronti a guidare la Roma verso la Champions''Lecce Homo' è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de il Romanista oggi in edicola in vista della prossima gara dei giallorossi. Dopo l'amara notte di San Siro, Lukaku vuole tornare subito a

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

LEGGOİT: Proposta di matrimonio finita male, il momento magico a Roma rovinato dalla mamma: «Cosa hai fatto?»La proposta di matrimonio nella Capitale, in piazza San Pietro a Roma, è sicuramente una...

Fonte: leggoit | Leggi di più »