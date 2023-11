Viktor Orbán e le forze oscure esterne stanno cercando di indebolire il governo ungherese e finanziare i suoi oppositori. Orbán propone la creazione di un 'Ufficio per la protezione della sovranità nazionale' per mettere a tacere le voci critiche. Questo intervento ricorda la legislazione russa sugli agenti stranieri.





