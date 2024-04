Proposta di legge per la parità di genere nei posti apicali della P.a.

Una legge che estenda l'obbligo della parità di genere nei posti apicali della P.a. È questa la proposta emersa nel corso dell'appuntamento 'Rigeneriamo il sistema pubblico .

Più donne nei posti apicali: le proposte della Flepar', promosso dalla federazione dei professionisti pubblici che ha riunito oggi a Roma, esperti, ricercatori, politici e rappresentanti del governo per confrontarsi, a pochi giorni dall'apertura di una nuova stagione di nomine pubbliche nelle partecipate, sul perché le donne sono di fatto assenti dalle leve di comando dei ministeri e del sistema pubblico italiano in generale, nonostante più ricerche dimostrino come una più marcata presenza femminile ai vertici significa vedere incrementare il valore di mercato delle aziende, con un impatto positivo anche sul pil nazionale. Flepar ricorda poi che su 90 dirigenti generali nei ministeri solo 13 sono donne, mentre nell'ambito delle società partecipate su 262 società con amministratori unici solo il 10% sono donn

Legge Parità Di Genere Posti Apicali Flepar Ministeri Sistema Pubblico

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

