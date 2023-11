Nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Pronto soccorso in affanno tra medici “in fuga” e pazienti in attesa di ricovero. E potrebbero “esplodere” dopo NataleL’allarme del presidente Simeu: «In aumento i pazienti anziani in arrivo col Covid». Sul sovraffollamento nei Ps pesano le carenze di organico e gli accessi impropri.

HUFFPOSTITALİA: Un affare milionario per ospedali privati e farmacie. La denuncia di Fondazione GimbeLa sanità col governo Meloni, secondo la Fondazione guidata da Nino Cartabellotta: con la scusa di alleggerire le liste d’attesa, la manovra consente di aument…

LASTAMPA: Guerra Israele-Hamas, raid israeliani a Jenin e su Khan Younis. L’allarme del World Food Program: “A Gaza sis…Guerra Israele-Hamas, raid israeliani a Jenin e su Khan Younis. L’allarme del World Food Program: “A Gaza sistema alimentare al collasso”

INTERNAZİONALE: I soldati israeliani fanno irruzione nell’ospedale Al Shifa a GazaIl 15 novembre l’esercito israeliano è entrato nell’ospedale Al Shifa, il più grande della Striscia di Gaza, per un’operazione “mirata” contro Hamas. Nell’ospedale ci sono migliaia di persone tra pazienti, medici, infermieri e sfollati. Leggi

MEDİASETTGCOM24: Snoop Dogg smette di fumare marijuanaIl rapper Snoop Dogg annuncia di smettere di fumare marijuana, suscitando dubbi tra i fan che pensano possa essere una mossa pubblicitaria.

SOLE24ORE: Borse europee in rialzo, attesa per la valutazione di Moody's sul debito italianoLe Borse europee sono in rialzo e anche Piazza Affari (FTSE MIB) sale nel giorno della 'pagella' di Moody's sul debito italiano. Gli asset italiani sui mercati finanziari hanno già superato gli esami di S&P, Dbrs e Fitch ma il giudizio dell'agenzia americana - che arriverà stasera a mercati chiusi - è considerato cruciale, visto che quello attuale è a Baa3, un gradino sopra il cosiddetto livello spazzatura. I listini vengono da una seduta negativa che ha spento l'entusiasmo dei giorni precedenti, con il greggio che ha toccato i minimi da luglio. Gli occhi degli investitori restano puntati sui dati economici e sulle mosse delle banche centrali mentre si rafforzano le speranze di un taglio dei tassi di interesse. In calendario i discorsi di una serie di banchieri della Bce, compreso quello a Bruxelles della presidente, Christine Lagarde, previsto in mattinata

