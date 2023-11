Pronto, Giorgia Meloni? “Yes, we have to be, come si dice?”

Ma c'è dell'altro. Le risposte della premier di Fratelli d'Italia sfiorano – ancora una volta – l'incidente diplomatico con la Francia. Ecco cosa dice a 2 minuti e 49 secondi della telefonata: “Posso chiederti qualcosa, tra me e te...”, e qui Giorgia Meloni ridacchia: “Pensi che ciò che sta succedendo in Niger, per esempio, è qualcosa contro la Francia?”.

Traduciamo in concetti meno allusivi. Giorgia Meloni fa una domanda sulla Francia che dovrebbe rimanere confidenziale, “tra me e te”: ma nel Sahel, l'immensa regione a sud del deserto del Sahara, anche i pastori nomadi hanno compreso che il Ciad è l'ultimo alleato ufficiale del governo francese dopo i colpi di Stato nei Paesi vicini, tra i quali il golpe che il 28 luglio 2023 ha rovesciato la democrazia in Niger.

