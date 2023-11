Pronostico Torino-Frosinone, la quota dell'Over 1,5 Casa

Clamoroso invece il flop del Frosinone , che avanti di tre a Cagliari è uscito sconfitto per 4-3 dai sardi di Ranieri . Risultati alla mano, il Torino davanti al suo pubblico ha segnato più di un gol solo contro la Feralpi in Coppa Italia. Il Frosinone nelle ultime tre uscite contro Roma, Bologna e appunto Cagliari ha incassato 8 reti in totale. Si può dunque ipotizzare che il Toro , a prescindere dall'esito finale, riesca a realizzare almeno due reti nei 90 regolamentari.

