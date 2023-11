Pronostici Salernitana - Napoli: confronto quote e consigli per scommettere

In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Salernitana - Napoli dei nostri esperti con un confronto quote dei siti scommesse.migliori pronostici Salernitana – Napoli confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.quando i granata allenati da Filippo Inzaghi ospiteranno i campioni d’Italia. Con 4 punti e dopo 10 partite la Salernitana è ancora a secco di vittorie

. L'arrivo del nuovo tecnico, subentrato a Paulo Sousa dopo l'ottava giornata, ha raccolto fin qui un pareggio con il Cagliari e una sconfitta di misura a Marassi contro il Genoa. Tuttavia si sono visti miglioramenti nel gioco nella partita di Coppa Italia contro la Sampdoria, dove i granata hanno vinto per 4 a 0 guadagnandosi così gli ottavi di finale contro la Juventus. Il Napoli si presenta all'Arechi dopo il 2-2 ottenuto in rimonta al Maradona contro il Milan. Quest'anno i partenopei stanno faticando più del previsto e dopo le prime 10 giornate si trovano in quinta posizione a -7 dall'Inter capolista. Nulla è perduto in ottica scudetto ma gli azzurri devono iniziare a concedere meno gol agli avversari. La retroguardia partenopea infatti fino ad oggi ha subìto 12 reti, decisamente troppe per una squadra chiamata a difendere lo scudetto.

:

