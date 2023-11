Pronostici Milan - Udinese: quote dei bookmaker online

In questo articolo i lettori potranno consultare i pronostici Milan - Udinese e le quote dei bookmaker online per l'undicesima di campionato.migliori pronostici Milan – Udinese confrontando le quote dei bookmaker ADMMilan e Udinese che si giocherà allo Stadio Meazza alle ore 20.45. Trasferta difficile per gli uomini di Cioffi che saranno ospiti dei rossoneri, reduci da un pareggio per 2 a 2 al Maradona contro il Napoli

. Pioli recupera Thiaw, al rientro dalla squalifica, il centrale tedesco affiancherà Tomori nella difesa a 4 rossonera completata da Calabria e Theo Hernandez. A centrocampo spazio a Musah insieme a Krunic e Reijnders. Out Pulisic, gioca Romero in attacco insieme a Leao e Giroud. Per i bianconeri Cioffi dovrebbe puntare su Lucca unico riferimento offensivo, supportato da Pereyra alle spalle. Solito centrocampo a 5, con Ebosele e Zemura sulle corsie laterali e Samardzic, Walace e Lovric da interni. In difesa spazio a Pérez, Bijol e Kabasele davanti a Silvestri.Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.Per ulteriori pronostici Milan - Udinese, quote e mercati di scommessa consigliamo di visitare i siti ufficiali dei bookmaker onlin

