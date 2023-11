Promozione: i miglior giocatori della settima giornata

Al termine della settima giornata del campionato Promozione laziale torna il consueto appuntamento con i top scelti da RomaToday per i gironi B, C e D di categoria. Gabriele Tramontano del Rieti è il miglior giocatore della settima giornata de

. L’attaccante sigla la sua seconda doppietta consecutiva e partecipa al poker del Rieti contro la Sanpolese. Un successo che regala alla squadra di Battisti il primo posto del girone. Federico Federici del Rocca Priora RdP è il miglior giocatore del settimo turno del

. L’attaccante classe ’91 dei rossoblù sigla due gol nel tre a zero finale nel derby castellano contro il Velletri. Una doppietta di testa che porta i tre punti alla formazione di Guazzoli. Samuele Pompili del Ceccano è il miglior giocatore dell’ultima giornata del. Il capitano del Ceccano sigla la doppietta che permette ai suoi di infliggere la prima sconfitta in campionato al Casal Barriera scombinando la classifica del girone. headtopics.com

