Promossa con riserva. La seconda manovra economica del governo Meloni non viene bocciata da Bruxelles e peraltro rientra nello stesso club con quella di Germania, Austria, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Slovacchia. Tutte “non perfettamente in linea con le raccomandazioni europee”, approvate dal Consiglio a luglio dopo 4 anni di sospensione del Patto di stabilità e crescita per via della crisi da Covid.

Stesso club ma per motivi diversi: ci sono Stati come l’Olanda o la Lettonia che vengono riprese perché spendono troppo poco. L’Italia è invece l’unica a incassare il rimprovero europeo perché spende ancora troppo: ben 0,6 per cento in più rispetto al massimo consentito dall’Ue e quantificato in +1,3 per cento nelle previsioni di primaver





HuffPostItalia » / 🏆 6. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Schiaffo alla sinistra. Scholz ci copia sui migranti: procedure d'asilo anche in Paesi terziL'Italia di Giorgia Meloni ispira la Germania nel contrasto all'immigrazione illegale

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

La Germania segue la linea di Giorgia Meloni sulla gestione dei flussi migratoriIl cancelliere tedesco sull’accordo Italia-Albania: «In questo momento va tenuto anche presente che, a nostro avviso, l'Albania diventerà presto membro dell'Un…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Meloni: 'Italia a Bruxelles a schiena dritta, ora è consapevole del suo ruolo''L'Italia affronterà questa discussione' in consiglio Ue 'con le idee chiare, la schiena dritta, la credibilità che ha saputo conquistarsi in questo anno, smentendo in poco tempo anche i più scettici'. Così il premier Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in Senato in vista del prossimo Consiglio europeo, chiudendo il suo intervento.

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Meloni: "Italia a Bruxelles a schiena dritta, ora è consapevole del suo ruolo"(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2023

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Meloni: Italia a Bruxelles a schiena dritta, ora è consapevole del suo ruolo(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2023 'L'Italia affronterà questa discussione' in consiglio Ue...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Leader Kosovo-Serbia a Bruxelles, atteso incontro con MeloniIl presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e il premier del Kosovo, Albin Kurti, terranno domani incontri separati a margine del Consiglio europeo con la premier italiana, Giorgia Meloni, il presidente francese, Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco, ...

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »