Progressi importanti nel faccia a faccia tra Biden e Xi Jinping

«Progressi importanti». Così il Presidente americano Joe Biden ha caratterizzato il faccia a faccia durato oltre due ore con il leader di Pechino Xi Jinping, il primo in un anno, orchestrato per stemperare le tensioni tra le due grandi potenze, Cina e Stati Uniti. In una breve e rara conferenza stampa a Woodside, nei pressi di San Francisco, Biden ha annunciato intese bilaterali volte a ristabilire linee di comunicazione dirette a livello militare e di presidenza.

E un impegno a combattere assieme con inedita efficacia il traffico illegale dell’oppioide Fentanyl, che dalla Cina ha invaso l’America con conseguenze letali. In un tweet Biden ha sottolineato quelli che ha definito “reali progressi”. Le distanze e differenze tra i due leader non sono in realtà svanite e potrebbero essere foriere di ulteriori screzi. Sono anzi nuovamente affiorate apertamente quando ad una domanda Biden ha riposto di considerare Xi “un dittatore”. E di sposare, al cospetto delle promesse della Cina, lo slogan “aver fiducia ma verificare

