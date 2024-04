Programma di visti per cittadini cinesi che entrano a Guam preoccupa gli Stati Uniti

Il numero di cittadini cinesi che cercano di entrare negli Stati Uniti attraverso il programma di visti per Guam preoccupa le autorità americane per un presunto tentativo da parte di Pechino di muovere una. Nel 2009, la US Customs and Border Protection aveva adottato questa misura che avrebbe consentito alle persone di entrare nel CNMI per periodi di due settimane senza documentazione a lungo termine.

Programma Di Visti, Cittadini Cinesi, Guam, Stati Uniti, Autorità Americane, Pechino