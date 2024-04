Progetto 'Your Sport For Life' promosso dalla Fondazione EuroRoma 2024

📆 02/04/2024 16:35:00

📰 ilmessaggeroit ⏱ Reading Time:

16 sec. here

9 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 34%

Publisher: 65%

Sport Notizia

Incoraggiare i bambini a praticare l’attività sportiva, stimolare il loro interesse verso i temi del benessere e coinvolgerli in uno degli eventi sportivi internazionali più importanti dell’anno. Sono questi gli obiettivi alla base del progetto “Your Sport For Life” promosso dalla Fondazione EuroRoma 2024, organizzatrice degli Europei di atletica leggera in programma dal 7 al 12 giugno 2024 a Roma, in collaborazione con UniCredit.

Progetto, Sport, Bambini, Benessere, Europei Di Atletica Leggera, Roma, Unicredit