Professoressa accusata di molestie sessuali su studentessa minorenne

«Sei bella, sei bona, la maglietta ti sta bene». E ancora: «Quanto ti vorrei qua, mo’ se stavamo assieme ce ne andavamo...», «Ma se c’è la kiss cam in piazza ci baciamo?». Sono i messaggi che la professoressa 54enne di Pescara avrebbe inviato alla sua studentessa di 14 dal 2022 fino alla fine della relazione che avevano creato. La donna in Procura si è avvalsa della facoltà di non rispondere, ma le accuse a suo carico sono gravissime.

Cosa ha detto la studentessa «La professoressa mi piaceva tanto come persona ma nel senso che la vedevo come punto di riferimento nel senso di amicizia, non era mia intenzione fare altro insomma», le parole della ragazza riportate dal Corriere. La docente si rivolgeva alla studentessa chiamandola «piccola», «amore», «tesoro».

Professoressa Molestie Sessuali Studentessa Minorenne Pescara Denuncia Inchiesta

