Processo per l'omicidio di Giulia Tramontano: le dichiarazioni del medico legale

Abbiamo identificato 37 lesioni, la lesione 6 ha intaccato la carotide esterna. La causa morte è un'acuta anemia metaemorragica, ovvero una massiva emorragia provocata da lesioni vascolari cervico-toraciche prodotte da arma da taglio .

Non abbiamo riscontrato lesioni da difesa. L'esperto ha parlato di compatibilità generica in relazione ai due coltelli da cucina sequestrati nell'appartamento di via Novella a Senago.

Omicidio Processo Giulia Tramontano Medico Legale Lesioni Morte Emorragia Arma Da Taglio Coltelli Da Cucina

