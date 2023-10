Processo “Mare Monstrum”, ex sindaco di Trapani Fazio condannato a 4 anni e mezzo per corruzione

TRAPANI. 'Mercimonio del proprio incarico di parlamentare'. Un politico a disposizione in cambio di denaro e favori. E' una pronuncia di primo grado, ma è dirompente se si pensa che protagonista è una sorta di enfant prodige della politica siciliana, sindaco di Trapani per dieci anni, e deputato regionale tra il 2012 e il 2017, quando venne arrestato.

E questo a favore degli armatori Vittorio ed Ettore Morace, i proprietari della compagnia navale veloce Liberty Lines (ex Ustica Lines), e di Aldo Carpinteri, ex amministratore delegato di una ditta specializzata nel mercato on line di griffe internazionali, 'Stefania Mode'. Ettore Morace ed Aldo Carpinteri nel corso dell'istruttoria hanno patteggiato l'accusa di corruzione.

